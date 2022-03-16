Fed 3 yıl sonra faiz artırdı! Piyasalar nasıl etkilenecek?| Rıdvan Baştürk ile Piyasa Yorumu
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 25 puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.
Karar metninde, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğuna vurgu yapıldı. Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "Faiz artırımları konusunda gelen verilere bakarak karar vereceğiz. Fed, gerek görürse faiz artışında hızlı hareket edecektir. Önümüzdeki toplantılardan birinde bilançonun azaltılmasına başlayacağız" dedi.
Fed'in kararını ve piyasa etkilerini Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Analist Rıdvan Baştürk, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendiriyor.
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