Fed düğmeye bastı! Varlık alımlarını azaltmaya başlıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0,00-0,25 aralığında yer alan politika faizinde değişiklik yapmazken, varlık alımlarını azaltmaya 15 milyar dolar ile kasımda başlama kararı aldı. Fed, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltım gerçekleştirecek. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve 30 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet alacak. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılmasını gelecek yıl ortasında bitirmeyi planladıklarını belirtti. Faiz artışını bu toplantıda konuşmadıklarını söyleyen Powell, faiz artışı konusunda sabırlı olacaklarını vurguladı. Powell, "Faizleri artırmak için iyi bir zaman değil, çünkü işgücü piyasasına daha da iyileşmesi için zaman vermek istiyoruz. Faiz artırımı için testler yerine gelmedi, çünkü maksimum istihdam seviyesinde değiliz" dedi.

Fed'in mesajlarını Ak Yatırım Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu, Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

Hatipoğlu şunları dedi;

Böyle devam ederse temmuz ayına kadar taper sona ermiş olacak. Piyasa 2022’deki aralık toplantısına kadar olan süreçte, toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz artırımı hesaplıyor. Bu toplantı tarihe geçecek bir toplantı.

Yeni yılın ikinci çeyreğinde ancak yeni bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum. Agresif bir faiz artışlı fiyatlaması göreceğimizi düşünmüyorum.

Gelişmekte olan piyasalar için çok kötü bir haber değil. Tapering yavaş yapılıyor. Bu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için iyi bir durum. Fed'in güvercin davranması. Bu bize zaman kazandırıyor. Bizim borsalarda son haftalarda gördüğümüz pozitif havayı bozacağını hiç tahmin etmem. Bu akşamki toplantıdan sonra görüyoruz ki kurun ve altın/gümüşün yukarı yönlü gitmesi olası gözüküyor.