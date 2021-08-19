Fed kararı sonrası altın düştü... Bundan sonra ne olur?

18 Ağustos'ta 1.794 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 19 Ağustos sabahı 1.777 dolara geriledi. Altında günlük düşüşü yüzde 0.6'yı buldu. Bu düşüşte geçtiğimiz gün yayınlanan Fed tutanakları etkili oldu.

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre Fed üyeleri yıl sonundan önce varlık alım programında bir azaltıma gidilmesi gerektiğini düşünmüyor.

Ağaoğlu altının seyrine ilişkin şunları söyledi;

'2 haftaya varan bir sürede altın ve gümüş tarafında çok majör bir düzeltme bir türlü gelmedi. Orada sert bir satış yedi ikisi de. Orada bir düzeltme bekliyorum, daha gerçekleşmedi. Gerçekleşmez de iş uzarsa, korkarım yükselemeyen altın tekrar bir 1680-1690 bandına gelir. Gümüşte de 22,50 dolarlara kadar gelir. Yani orada kritik eşik 1835, daha önceden de öyle bir seviyesi vardı. 1830-35’i ons bazında yukarı kırmadığı sürece altında yükseliş trendine başladı demek için erken'