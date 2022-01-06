Fed tutanakları kripto paralar için bir felaket mi? | Beste Naz Süllü ile Kripto Gündem

Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

BITCOIN VE ETHEREUM SERT DÜŞTÜ

Fed tutanaklarının ardından 45.500 dolar seviyesine çekilen Bitcoin (BTC), düşüşünü sürdürerek 44.000 dolar bandını altına indi.

Yayımlanan tutanaklar sonrası tüm piyasalarda satışlar başladı. Bitcoin (BTC) yüzde 3.6 değer kaybederken rakibi Ethereum (ETH) ise yüzde 4.5 değer kaybederek 3.545 dolar seviyesine kadar çekildi.

KAZAKİSTAN’DA YAŞANANLAR DA ETKİLİ

Kazakistan'da 20'den fazla şirket Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteriyor. Akaryakıt zamları sonrasında ayaklanan halk, sokaklarda protesto başlattı. Protestoların halen devam ettiği ülkede hükümet istifa etti.

FED TUTANAKLARININ ALTIN, DOLAR VE EUROYA ETKİSİ

Dolar/TL bu sabah yüzde 1 yükselişle 13,90 seviyelerine doğru hareketlendi. Euro/TL ise 15,60'ın üzerini test etti.

Altın fiyatları da Fed sonrası ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,803 doların altına indi. Gram altın ise dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Güne 796 lira seviyesinde başlayan gram altın 802 lira civarında alıcı buluyor.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan gelişmeleri Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendiriyor.