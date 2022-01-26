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  4. Fed'den faiz artışı için Mart sinyali! Ne kadar artıracak?| @muratsagman ile Piyasa Yorumu

Fed'den faiz artışı için Mart sinyali! Ne kadar artıracak?| @muratsagman ile Piyasa Yorumu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Fed; mart başı itibariyle varlık alım programı tamamlanacak, yakın zamanda faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Piyasalar faiz artırımın martta olacağını öngördü. Karar sonrası kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, "Yakın zamanda faizleri artırmanın uygun olduğu görüşündeyiz. Bilançonun daraltılması faiz artışlarının başlamasından sonra olacak. Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

PİYASANIN İLK TEPKİSİ

Fed kararı sonrası ABD borsalarında yüzde 2 yükselişler gözlenirken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,79'a çıktı.Euro/Dolar 1.1280 seviyesinde, spot altın %1 düşüşle 1.830 seviyesinde.Dolar/TL 13.55 ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer alıyor.

Fed'in faiz kararını ve Powell'ın mesajlarını Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Murat Sağman, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendiriyor.

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