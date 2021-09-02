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Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayeni Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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İki gün önce vefat eden Şensoy'un naaşı tören için, Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy'un tabutu tiyatro sahnesine konuldu.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şensoy, törenden sonra Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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