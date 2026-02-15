Google Haberler

Fethiye’de yağış sonrası Ölüdeniz turkuaza döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz’de yağışların ardından denizin rengi değişti. Turkuaz tonlara dönen su, hem turistlerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renge büründü.

İlçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de de suyun rengi değişti.

Güzel havayı fırsat bilen bazı kişiler Kumburnu Plajı'nda denize girdi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Bazı turistler ise bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
