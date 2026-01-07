Google Haberler

Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak

Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü. Zabıta müdürünün "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleriyse dikkat çekti.

Dörtyol ilçesinde halk sağlığını tehdit eden işletmelere geçit vermeyen Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, 4 fırın işletmesi incelendi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan fırın denetimlerinde, hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde, bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla üretildiği ortaya çıktı.

"Burayı kapatın hurdacıya çevirin"

Ayrıca imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulundu. Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzaraya tepki gösterek, "Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa bu kadar ekmek gramajında eksik olan sizi görüyorum. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var" dedi.

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
