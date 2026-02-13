Google Haberler

Fırtına Antalya’yı vurdu: Konyaaltı Sahili’nde ölü boğa bulundu

Sarı kod ile uyarılan ve 7 ilçesinde eğitime 1 gün ara verilen Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, rögarlar taştı yollar adeta göle döndü, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş boğa vurdu.

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti.

Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde sarı kod sebebiyle eğitime bugün için ara verildi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle rögarlar taşarken, yollar adeta göle döndü, bazı araçlar da mahsur kaldı. Araçların yardımına çekiciler koşarken, içinde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yoldaki su birikintilerini gören bazı araçlar da kaldırımdan ilerlemeyi tercih etti.

Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş boğa vurdu. Sabah erken saatlerde vurduğu değerlendirilen dana için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
