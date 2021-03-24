Fiyat istikrarı için adım atıldı!

Tarım Dünyası'nda bu hafta; Dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasak, TÜİK'in açıkladığı yeterlilik verileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Strateji ve Eylem Planları değerlendirildi.

“Elimizdeki yağı dışarı gönderip, dışarıdan yağ almak sorunlu”

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü ile telefonda görüştüm, neden böyle bir karar alındı diye. Kendisi pandemi döneminde önümüzü göremiyoruz. Elimizdeki yağı dışarıya gönderip, dışarıdan yağ almak sorunlu, dedi.

“Bakanlık sadece bu verilere bakarak bir tarım politikası belirleyebilir”

Ali Ekber Yıldırım, TÜİK tarafından yayımlanan yeterlilik derecelerini değerlendirdi. Yıldırım, “Biz her sene TÜİK’in açıkladığı yeterlilik derecelerine bakarak; neyi ne kadar tüketmişiz, ne kadar üretmişiz bunu görüyoruz. Bakanlık aslında sadece bu veriye bakarak bir tarım politikası belirleyebilir” ifadelerini kullandı.

Tarıma ‘dijital’ destek

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde yayımlanan Strateji ve Eylem Planları’nı değerlendiren Ali Ekber Yıldırım , “Pakette çiftçiyle veya tarımla ilgili doğrudan bir düzenleme yok. Fiyat İstikrar Komitesi’nin kurulması için bir öngörülen takvim 30 Haziran 2021... Bakanlığın kurduğu dijital tarım platformu var. Burada halde kalan ürünlerin dijital platformda satılması öngörülüyor” dedi.