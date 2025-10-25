Foça’da sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Bülent Kaptanoğlu’nun son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 70 yaşındaki Kaptanoğlu’nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, kurtulmak için çevredeki ağaçlara tutunmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra sel sularına kapıldığı anlar yer alıyor.

Foça’daki sel felaketi 144 kilogram yağışla geldi

Olay, 23 Ekim’de Foça ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağış sonrası meydana geldi. İlçeye 1,5 saatte metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

Derelerin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı; çok sayıda araç da dere kenarlarında mahsur kaldı.

Bölgeye mantar toplamak için geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, otomobilinden indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Cansız bedeni 11 kilometre uzakta bulundu

Kaptanoğlu için AFAD, jandarma, emniyet ve İZSU ekipleri tarafından üç gün boyunca arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Çalışmaların üçüncü gününde, sabah saatlerinde Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.