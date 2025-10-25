Google Haberler

Foça’da sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada

İzmir’in Foça ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun selde sürüklendiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaptanoğlu’nun aracından çıkıp kurtulmaya çalıştığı, ancak sel sularına kapıldığı anlar yer aldı.

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Bülent Kaptanoğlu’nun son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 70 yaşındaki Kaptanoğlu’nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, kurtulmak için çevredeki ağaçlara tutunmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra sel sularına kapıldığı anlar yer alıyor.

Foça’daki sel felaketi 144 kilogram yağışla geldi

Olay, 23 Ekim’de Foça ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağış sonrası meydana geldi. İlçeye 1,5 saatte metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

Derelerin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı; çok sayıda araç da dere kenarlarında mahsur kaldı.

Bölgeye mantar toplamak için geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, otomobilinden indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Cansız bedeni 11 kilometre uzakta bulundu

Kaptanoğlu için AFAD, jandarma, emniyet ve İZSU ekipleri tarafından üç gün boyunca arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Çalışmaların üçüncü gününde, sabah saatlerinde Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Karadeniz'de balık bolluğu: Bir limandan 10 günde 721 ton hamsi çıkarıldı!
Bir limandan 10 günde 721 ton hamsi çıkarıldı!
Yabancı plakalı TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet saçtı! Yükler yola saçıldı
Yabancı plakalı TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet saçtı! Yükler yola saçıldı
Bursa'da film gibi kovalamaca: İzinli bekçi, motosikletliyi havada yakaladı
Bursa'da film gibi kovalamaca: İzinli bekçi, motosikletliyi havada yakaladı
Yokuş aşağı kayan İSKİ tankeri resmen dükkana saplandı!
Yokuş aşağı kayan İSKİ tankeri resmen dükkana saplandı!
Akıllara durgunluk veren kaza! Motosiklet otobüse çarptı, 25 kişi öldü
Akıllara durgunluk veren kaza! Motosiklet otobüse çarptı, 25 kişi öldü
İnşaattan fırlayan şarapneller dehşet saçtı! "Kontrollü" yıkım anları saniye saniye kaydedildi
İnşaattan fırlayan şarapneller dehşet saçtı! "Kontrollü" yıkım anı kamerada
Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı
Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı
Gökçeada’da sağanak felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, 5 bölgede heyelan
Gökçeada’da 5 bölgede sel ve heyelan
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu
Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu
İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 10 lüks araca el konuldu!
İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 10 lüks araca el konuldu!
Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi