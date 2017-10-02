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Fransa'da yangın faciası

Fransa'daki yangında 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
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