e- SOHBETLER programında Handan Sema Ceylan'ın konuğu Workflex kurucusu Zeynep Bilgiç, esnek çalışmanın şifrelerini anlattı.

Workflex kurucusu Zeynep Bilgiç "Workflex, dijital bir platform. Yenilikçi ve öncü kurumlarla, alanında en iyi olan yüksek potansiyele sahip yetenekleri bir araya getiriyor. Proje bazlı da olabilir, süreli de olabilir bu ilişki. Yetenek derken, fark yaratan insanları kastediyoruz. Hali hazırda serbest çalışan, proje bazında çalışan, genel anlamda “freelancer” dediğimiz bir çok insan var. Freelancer denildiğinde aklımıza farklı kavramlar gelebiliyor. Şirketlere dışarıdan çoğunlukla iş veya proje bazında hizmet veren kişiler. Zamanla süreklilik de arz ediyor ama şirket kadrosunda değiller. Yazılımcılar, tasarımcılar, danışmanlar, yeminli mali müşavirler hatta avukatlar. Çalışan açısından uzmanlığını, yeteneklerini aynı anda birden fazla şirket ile çalışarak, iş veya proje bazında hayata geçiren insanları anlıyoruz. Workflex’in farklılaşma adına temel prensipleri ve değerleri var, Sadece çalışma etiğine sahip kurum ve kişiler hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Platform sayesinde gerçekleştirilen her türlü projede benimsediğimiz bir “altın kuralımız” var: “Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına öyle davran.” 8 ana değerimiz var. Sorumluluk bilinci, öz disiplin, iş birliği, kalite, değer yaratma, güven, etik ve dürüstlük. Çalıştığımız kurumlarda bunların hepsini birden arıyoruz." dedi.