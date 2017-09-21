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FSM Köprüsü'nde çalışma

İstanbul Valiliği, FSM Köprüsünde Serbest Geçiş Sistemi tesis edilmesi çalışmaları nedeniyle trafiğin 23 Eylül saat 22.00 ve 7 Kasım saat 22.00 tarihleri arasında her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacağını duyurdu.
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