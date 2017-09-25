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FSM Köprüsü'nde çalışma

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'ların tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor.
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