Galataport, Akaretler, ABD...| Serdar Bilgili projelerini anlatıyor

Galataport projesinde gelinen noktayı anlatan Serdar Bilgili'den öne çıkan satır başları şöyle:

-Galataport, inşaat tekniği olarak dünyada sayılı projelerinden.

-Toplam yatırım bedeli özelleştirme dahil 1,5 milyar euroyu buldu.

-Galataport’ta 2022’de 250 gemi rezervasyonu var. Önümüzdeki yıl 1,5 milyon turiste yaklaşırız.

-Galataport’a yıllık 25-30 milyon ziyaretçi bekliyoruz.5000 civarında istihdam sağlayacak.

-Bunlar para harcayan zengin turistler, İstanbul’a çok büyük katkısı olacak.

-500 milyon euro yabancılardan fon topluyoruz. Türkiye'ye yaptığımız yatırımların toplamı 3 milyar euroyu buldu.

-Dünyada çok fon var, bu da beraberinde enflasyonu getirecek.

-Fonların yatırım yapacağı yer yok ve yatırım yapacak adam az.

-Şu anda Türkiye yatırımcı açısından çok ucuz, o yüzden önü açık.

-Yabancı yatırımcılar Türkiye’yi soruyor.

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