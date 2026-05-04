Gaziantep'te hayat felç oldu

Gaziantep kent genelinde dün öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

39 okulda eğitime 1 gün ara

Kısa sürede yoğunlaşan yağışın Alleben Deresi'nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada hayat ciddi şekilde etkilendi, hasar gören 39 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağış düştü

Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Afetin etkisi şehir geneline yayıldı

Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde görev alırken şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler de sürdürülüyor.