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Gazprom'dan Avrupa'da 'gazsız geçen kış' videosu

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da "gazsız geçen kış" videosu yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamış, açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve sonraki gün tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedilmişti.

Avrupa'da "gazsız geçen kış videosu" yayınladı

Gazprom, cumartesi günü Almanya'ya teslimatı yeniden başlatması gereken Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz olarak kapatıldığını duyurmasından 3 gün sonra Avrupa'da "gazsız geçen kış" videosu yayınladı.

Gazprom, akışın durdurulmasının herhangi bir intikam stratejisinden ziyade bir sızıntıdan kaynaklandığını bildirmişti.

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