Geçen yıl ile bu yılki alışverişi kıyasladı: Gerçek enflasyona göre bir ücret belirleyin

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, geçen yıl aralık ayında yaptığı market alışverişi ile bu ay yaptığı alışverişi ürünleri göstererek kıyasladığı bir video yayımladı.

Dikbayır, şöyle konuştu:

“Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. 25-30 milyar (bin TL) maaş alan kişilerden bir asgari ücret komisyonu kurdunuz. Biz 25-30 milyar maaş alan kişilerin; asgari ücretlilerin, emeklilerimizin, düşük ücret alan kamu çalışanlarımızın halini anlamasını beklemiyoruz. Biz bir yıldır bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızı bu ay Genel Başkanımız da geldi. Bir kere daha anlatmak istiyoruz.”

Dikbayır; geçen aralık ayında 155 lira tutarında sıvı yağ, tereyağ, pirinç, un, yumurta, süt, tavuk, pirinç, kaşar peyniri ve makarna aldığını; bu ay bazı ürünlerin alınamadığı ve diğer ürünlerin de çok daha az miktarda alabildiğini anlattı. Dikbayır, iki ayrı alışverişe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bunların hepsi temel ihtiyaç maddeleri. İki tam tavuk alıyorduk şu anda bir tam tavuk bile değil, butlarını kesmek zorunda kaldık. Vatandaşın gerçek enflasyonu budur. Elinizi vicdanınıza koyun, açıklayacağınız asgari ücret geçen seneki gibi bir tiyatro yapmayın, vatandaşın gerçek enflasyonuna göre bir ücret belirleyin. Vatandaşın durumunu anlayın artık. Artık vatandaşın sesin duyun. Geçim sıkıntısını görün.”