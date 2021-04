Geleceğin krizi "Veri Yönetimi'

11Sight Kurucu Ortağı Ercan Gümüş Volkan Akı ile Trend Konuşmalara konuk oldu.

“Görüntülü iletişim yükseliyor”

Volkan Akı ile Trendler’e konuk olan 11 Sight’ın kurucu ortağı olan Ercan Gümüş, “Bir müşterimiz var, en son sattığı evlerin çoğunu online görüşme ile sattı. Kendi bile inanamıyor ama dünya şu anda değişiyor. Görüntülü görüşme bunun araçlarından biri. Bir müşterimiz var, en son sattığı evlerin çoğunu online görüşme ile sattı. Kendi bile inanamıyor ama dünya şu anda değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Fintech’lerde unicorn çıkarabiliriz”

Volkan Akı ile Trendler’e konuk olan 11 Sight’ın kurucu ortağı olan Ercan Gümüş, “Türkiye’deki finansal teknoloji alanı beni çok heyecanlandırıyor. Bu alanda ülke olarak çok iyiyiz, çok öndeyiz. Bu teknolojileri ihraç edebiliyoruz, gelecekte çok daha fazlası olacak. Türkiye 1 milyar doların üzerinde ilerleme kaydetmiş birden çok girişim çıkartacak, bundan eminim” ifadelerini kullandı.

“Bitcoin tek başına bir sistem değil”

Volkan Akı ile Trendler’e konuk olan 11 Sight’ın kurucu ortağı olan Ercan Gümüş, “ Üniversitelerde katıldığım seminerlerde daha bilgili öğrencilerle karşılaşıyorum. Dijital para konusunda farkındalık ve bu iyi bir şey. İnsanlara bir şeyi aşılamaya çalışıyorum; Bütün olarak algılayın. Bitcoin veya görüntülü görüşme tek başına bir sistem değil. Şöyle bir dünyaya geldik; Dünyanın her yerinde çalışanlar var. Bu insanlar dünyanın her yerinde kullanılan yazılımlar üretiyorlar ve maaşlarının ödenmesi için dünyanın her yerinde geçerli olacak ve bu transferleri anında yapabilecek sistemlere ihtiyaç var. Akıllı kontratlar, blockchain bunların temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Bilmediğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz”

Volkan Akı ile Trendler’e konuk olan 11 Sight’ın kurucu ortağı olan Ercan Gümüş , “Büyük veri üzerine çalışan şirketler var. Esas konu veriyi düzgün işleyebiliyor muyuz? Geldiğimiz nokta daha başlangıç. Veri savaşları, bundan ortaya çıkan tamamen veriye dayalı krizler. Bu durumları çözmek için ortaya çıkmış milyar dolarlık şirketler. Hiç birimizin bilmediği bir dünyaya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.