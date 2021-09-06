Gelecek Partisi'nden enflasyon eleştirisi: Rakamlar yalan söylemez
Gelecek Partisi, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine ilişkin bir video yayınladı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programı olarak kabul edilen OVP'de yer alan enflasyon tahminlerine ilişkin bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için verilen ‘ekonomi şaha kalkacak' sözleri hatırlatılarak, “Rakamlar yalan söylemez, 2016’da yüzde 8 civarında seyreden enflasyonumuz, 2021 yılına gelindiğinde TÜİK rakamlarına göre yüzde 19 olarak gerçekleşti. Sıkı tutunun uçuyoruz!” ifadelerine yer verildi.