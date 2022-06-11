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  4. Gelire Endeksli Senet (GES) nedir? Enflasyona karşı korur mu? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu

Gelire Endeksli Senet (GES) nedir? Enflasyona karşı korur mu? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu

Yeni açıklanan tedbirler doları neden düşürmedi? Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konuğu ekonomist Erhan Aslanoğlu

DÜNYA Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Dünya WEB TV'ye konuk olan ekonomist Erhan Aslanloğlu GES'i değerlendirdi.

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