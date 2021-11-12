Gençler bilimden uzaklaşıyor

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan #İyiBirDünya Programında Yasemin Salih'in konuğu Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semahat Demir oldu.

Bilim Kahramanları Derneği Kimdir?

Türkiye'de bireylerin sosyal, doğa ve uygulamalı bilimler alanındaki çalışmalarının etkinliği ile kapasitelerinin artmasını, geliştirilmesini amaç edinerek, bu doğrultuda eğitim ve öğrenimleri gerçekleştiren, etkinlikler düzenleyen, fikir ve buluşların korunarak fikri mülkiyetin ticariye dönüşmesi amacıyla destek sağlayan, toplulukları küresel organizasyonlar için bir araya getirmeyi amaç edinmiş, kâr amacı gütmeden, kamu yararına çalışan bir dernektir.