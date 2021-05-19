Gençlerin iklim krizinde oynadığı rol

Youth For Climate Türkiye ve İklim Aktivisti Ela Naz Birdal, Didem Eryar Ünlü'nün sunduğu Sürdürülebilir Dünya programına konuk oldu.

Programda;

İklim İçin Gençlik Hareketi, üyeleri, hedefleri, İklim krizi konusunda gerçek bilgilere ulaşmak için yararlandıkları haber kaynakları, takip ettikleri insanlar ve kurumlar ve bundan 10 sene sonra nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ettikleri masaya yatırıldı.