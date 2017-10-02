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Genelkurmay Başkanı Akar İran'da

Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşı Bakıri'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.
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