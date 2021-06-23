Gıda Fiyatlarındaki Artışta Ambalaj Etkisi

Küresel gıda fiyatlarında artış sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) endeksi aralıksız 12 aydır yükselişini sürdürerek mayıs ayında son 10 yılın zirvesine çıktı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4,8 artarken, yıllık bazda yüzde 39,7 yükseldi.

Gıda fiyatlarında artışı Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Ceyhun Kuburlu Tarım Dünyası programında değerlendirdi.

Yıldırım son dönemde doların yükselmesiyle artan ambalaj fiyatlarının da gıda fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu belirtti. Yıldırım “Tüketici gıda ürünü alırken daha fazla ödemeyi ambalajına, etiketine yapmış olur. Üreteni, işleyeni ve tüketeni rahatlatacak önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Tarım Dünyası programı her Çarşamba Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında...

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