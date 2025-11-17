Gıda zehirlenmesinden ölen Böcek ailesinin otel girişin anları ortaya çıktı

Fatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor. Midyeci, kokoreççi ve lokumcu işletmecilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 4’ü bugün adliyeye gönderildi.

Ailenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diğer 7 kişinin emniyetteki ifadeleri devam ederken, ailenin kaldıkları otele giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, Böcek ailesinin olaydan saatler önce otele giriş yaptığı anlar yer aldı.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne de hayatını kaybederken, babanın tedavisi hastanede sürüyor.