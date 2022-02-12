Gıdada KDV indirimi! Ekonomiye Destek Paketi işe yarayacak mı? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.
DÜNYA Haber Merkezi
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➤Gıdada KDV indirimi enflasyona nasıl yansır?
➤Ekonomiye destek paketi işe yarayacak mı?
➤Yastık altı altın sisteme girecek mi?
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoglu Dünya WEB TV' Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.
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