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  4. Gıdada KDV indirimi! Ekonomiye Destek Paketi işe yarayacak mı? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu

Gıdada KDV indirimi! Ekonomiye Destek Paketi işe yarayacak mı? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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➤Gıdada KDV indirimi enflasyona nasıl yansır?
➤Ekonomiye destek paketi işe yarayacak mı?
➤Yastık altı altın sisteme girecek mi?

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoglu Dünya WEB TV' Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

 

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