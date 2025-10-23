Google Haberler

Gökçeada’da sağanak felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, 5 bölgede heyelan

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının neden olduğu su baskınlarında bazı ev ve iş yerleri zarar görürken, Uğurlu ve Tepeköy güzergâhında 5 farklı noktada heyelan meydana geldi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu.

Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Ecevit Atalay: Çalışmalar devam ediyor

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, DSİ ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
