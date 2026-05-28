GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’dan tam isabet: Önemli süreç başarıyla tamamlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Kacır, “Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut göstergesi” ifadelerini kullandı.
