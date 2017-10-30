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Gökyüzü 'Kaplan Filo'ya emanet

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'Kaplan Filo' olarak bilinen 192. filo pilotları her an savaşa hazır şekilde eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirirken, düşman uçaklarının korkulu rüyası oluyor.
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