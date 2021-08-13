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Gökyüzünde Perseid şöleni

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir deniz fenerinden izlendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.

Samanyolu Galaksisi ile atmosfere girip yanan meteorun izi uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.

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