Gözyaşları içinde devir teslim
Lübnan'da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığındaki törende görevi devreden Raul Name, gözyaşlarına hakim olamadı.
Lübnan'da geçen yıl başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamadan sonra istifa eden Hassan Diyab hükümeti, 13 aydır geçici olarak sürdürdüğü görevi Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni kabineye devrediyor.
Beyrut'taki bakanlıklarda sabah saatlerinde başlayan devir teslim törenleri devam ederken, Ekonomik ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.
Bakan Name, görevi Emin Selam'a devrederken yaptığı konuşmada Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamada yaşamını yitirenleri andı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Name'nin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.