  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Gram altın 550 TL'yi geçerek rekor kırdı! İslam Memiş altındaki gelişmeleri değerlendirdi

Gram altın 550 TL'yi geçerek rekor kırdı! İslam Memiş altındaki gelişmeleri değerlendirdi

Gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Memiş şunları söyledi;

‘DÜZELTME GEÇİCİ OLACAK, ONS ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER’

Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir.

'GRAM 580-600 SEVİYESİNİ GÖRÜR’

Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür.

Diğer Videolar
Ons altın 1800 dolara yaklaştı! Yükseliş sürecek mi?
Dolar 10 lira olacak mı?
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve etkileri
Havalanmaya çalışan uçak alev topuna döndü
70 yaşındaki kadın 45 yıl sonra anne oldu
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe | Ali Şansalan'ın Kararları Derbiye Damga Vurdu!
Kobi'lerin Başkanı Turan | TÜRKONFED'in Kaptanı, Pandemide Türk Firmalarının Sıkıntılarını Anlattı
Kılıçdaroğlu, Ankara'ya tarifeli uçakla döndü