Gram altın 550 TL'yi geçerek rekor kırdı! İslam Memiş altındaki gelişmeleri değerlendirdi

Memiş şunları söyledi;

‘DÜZELTME GEÇİCİ OLACAK, ONS ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER’

Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir.

'GRAM 580-600 SEVİYESİNİ GÖRÜR’

Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür.