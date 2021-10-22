Gram altın 550 TL'yi geçerek rekor kırdı! İslam Memiş altındaki gelişmeleri değerlendirdi
Gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.
Memiş şunları söyledi;
‘DÜZELTME GEÇİCİ OLACAK, ONS ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER’
Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir.
'GRAM 580-600 SEVİYESİNİ GÖRÜR’
Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür.