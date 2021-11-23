Gram altın 700 lirayı aştı! Nereye kadar çıkacak? | İslam Memiş ile Piyasa Yorumu
Altın fiyatlarının seyrini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Altın fiyatları enflasyon endişeleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 700 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1300 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 400 TL alış ve 4 bin 510 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.