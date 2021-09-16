Gram altın düşmeye devam edecek mi?

İkili şunları söyledi;

Güldağ: Altında çok fazla bir hareket yok benim izlediğim senin dikkat çekmek istediğin bir nokta olur mu orada?

Ağaoğlu: Doğrusunu istersen hem altın hem gümüş tarafında bir hayli yanıldım. O da şu Amerika’daki enflasyondan korunmak için insanların değerli metaller tarafına yatırım yapmayı tercih edecekleri basit bir eski denkleme tekrar eden bir görüşüm vardı. Bu gerçek olmadı. Ama buna karşılık çok ilginç bir durum var. Bence onu not edelim, ileride takip edelim bunu. O da şu, enflasyondan korunmaktan çok manipülatif hareketlerin çok rahat yapılabildiği coin dünyasında daha fazla ilgi vardı. Enflasyondan mı korudular kendilerini? Hayır. Orada ciddi bir alım satım dünyası oluştu. İnsanların hem ilgisini çekti hem de para kazanmak isteyenler oldu. Oraya fazla ilgi olunca değerli metallere olan ilgi azaldı. Bence buradaki birinci önemli faktör o oldu. İkinci faktör ve not edilmesi gereken konu, 1760 altında 2210 da gümüşte bu seviyelerin altına iner ve burada kalıcı bir seyir izlersek, en az 6 aylık bir seyir izlersek ben o zaman şu soruyu sürekli aklımda tutarak izleyeceğim piyasaları, eskinin değerli metallerine olan ilgi kayboldu yerini coin piyasası mı aldı? diye sürekli sorgular olacağım. Yıl sonuna kadar bir hareket olacak ama altını 1900’lere kadar taşıyacak bir hareket artık bu sene beklemiyorum. Olursa şaşırmam ama yine de sürpriz olur. Gümüşte 26 dolar, altında ise 1910’lar aşılmadığı takdirde yeni bir rekor iki tarafta da görülmesini beklemiyorum.