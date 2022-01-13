Gram altın ne olur? 2022'de 1450 TL'ye yükselir mi? | İslam Memiş İle Piyasa Yorumu

Geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 oldu. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde yer aldı. Bu verilerin açıklanmasının ardından gram altın 809 TL sınırına dayandı. Gram altın bugüne ise yüzde 0,70 yükselişle başladı.

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.