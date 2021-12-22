Gram altın ne olur? | Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Piyasa Yorumu

Haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatları bin liranın üstünü gördükten sonra, dolar/TL kurundaki hareketlenmelerin adından hafta içinde 639 liraya kadar geriledi. Yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla düşüşlerini toparlayan gram altının fiyatları nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.