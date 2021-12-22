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  4. Gram altın ne olur? | Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Piyasa Yorumu

Gram altın ne olur? | Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Piyasa Yorumu

Gram altındaki seviyeleri Altın ve Para Piyasaları Mehmeh Ali Yıldırımtürk Dünya WEB TV'de değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatları bin liranın üstünü gördükten sonra, dolar/TL kurundaki hareketlenmelerin adından hafta içinde 639 liraya kadar geriledi. Yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla düşüşlerini toparlayan gram altının fiyatları nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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