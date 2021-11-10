  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Gram altın yıl sonunda 650 lirayı zorlayacak mı?

Gram altın yıl sonunda 650 lirayı zorlayacak mı?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yrd. Tonguç Erbaş altındaki yükselişi Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle beraber rekor kırdı. Gram altın, 572 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Erbaş şunları söyledi;

Yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz

Diğer Videolar
SpaceX'in kapsülü 199 gün sonra Meksika Körfezi'ne indi
'Kaynaklarımızı çılgın projelere değil, bilimsel projelere ayıralım'
Altında yükseliş uzun soluklu mu olacak?
Merkez Bankası, zorunlu karşılık adımı ne anlama geliyor?
TOGG'un test süreçleri başladı
Ali Koç'tan, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşmama tepkisi
Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
İmamoğlu: Adımları atmazsak hepimizi zor günler bekliyor