Gram altın yıl sonunda 650 lirayı zorlayacak mı?
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yrd. Tonguç Erbaş altındaki yükselişi Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle beraber rekor kırdı. Gram altın, 572 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Erbaş şunları söyledi;
Yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz