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Gül, Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili konuştu

Eski Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Akar ve İbrahim Kalın’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir ziyaret oldu, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil." dedi.
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