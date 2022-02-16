Gümüş fiyatları ne olur? | İslam Memiş ve Zafer Ergezen ile Piyasa Yorumu
Emtia piyasasında Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklanan arz endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir devam ediyor.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları 1870 seviyesinin üzerine tırmanarak son 8 ayın zirvesine ulaşırken, gümüş yüzde 4,9 artışla 24.005'e yükseldi. Peki gümüş fiyatları 2022'de ne olacak? Gümüş artmaya devam edecek mi?
Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konukları; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen gümüşün 2022'deki seyrini değerlendiriyor.
Programın diğer videoları için TIKLAYIN