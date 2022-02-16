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Gümüş fiyatları ne olur? | İslam Memiş ve Zafer Ergezen ile Piyasa Yorumu

Emtia piyasasında Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklanan arz endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Altın fiyatları 1870 seviyesinin üzerine tırmanarak son 8 ayın zirvesine ulaşırken, gümüş yüzde 4,9 artışla 24.005'e yükseldi. Peki gümüş fiyatları 2022'de ne olacak? Gümüş artmaya devam edecek mi?

Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'nın konukları; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen gümüşün 2022'deki seyrini değerlendiriyor.

 

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