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"Gündemimizde kabine değişikliği söz konusu değil"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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