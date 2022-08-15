Güngör Uras vefatının 4'üncü yılında anılıyor

İSO Meclis Salonu’nda saat 09.30’da karşılama ile başlayacak etkinlikte, Tevfik Güngör Uras’ın yaşam öyküsü ve mesleki deneyimlerinin aktarılacağı film gösterimlerinin ardından, Türkiye ekonomisi ile ilgili bir panel düzenlenecek.

Güngör Uras’ın yazılarının kahramanlarından ‘Ayşe Hanım Teyze’ karakterinden esinlenilerek oluşturulan ‘Ayşe Teyzenin İzinde Türkiye Ekonomisine Bakış’ başlığını taşıyan panele, iki değerli iktisatçı ve yazar Ege Cansen ile Mahfi Eğilmez konuşmacı olarak katılacak.

Panelin, katılımcı moderatörlüğünü ise gazeteci-yazar Servet Yıldırım ile televizyon programcısı Berfu Güven yapacak.

1968’de başladığı gazetecilik yaşamında çok çeşitli yayınlarda uzun süreli mesai yürüten, vefatına kadar gazetemiz DÜNYA’nın yanı sıra Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, NTV’de de televizyon programları ve yorumculuğu yapan Güngör Uras’ı anma etkinliğine, ailesi, sevenleri ve iş dünyası temsilcileri katılacak.