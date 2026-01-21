Google Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Güngören’de “yan bakma” tartışması sonrası bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hastanedeki son anlarına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilglii soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'nı hastanedeki son anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Macron'un güneş gözlükleri sosyal medyanın diline düştü
Macron'un güneş gözlükleri sosyal medyanın diline düştü
Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı, facia kıl payı atlatıldı
Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı, facia kıl payı atlatıldı
Şeker pancarında rekor yıl: Üretim 2,9 milyon tona yaklaştı
Şeker pancarında rekor yıl: Üretim 2,9 milyon tona yaklaştı
Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı
Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı
Bursa’da 100 TL’lik ürün izdihamı: Vatandaşlar dondurucu soğukta saatlerce bekledi
Bursa’da 100 TL’lik ürün izdihamı
12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor
12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor
Soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
Soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
Yollar kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
Yollar kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
Sömestr heyecanı başladı: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Sömestr heyecanı başladı: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Kaskını kız arkadaşına vermişti... Fenomen motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Fenomen motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kereste fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kereste fabrikasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı
Üsküdar’da trafikte tartışma: İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti
Üsküdar’da İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti