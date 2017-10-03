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Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat devam ediyor.
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