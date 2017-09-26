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Habur Sınır Kapısı her an kapatılabilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın şu anda açık olduğunu ancak giriş çıkışların azaldığını ifade ederek, ilerleyen günlerde kapatılmasının da gündemde olduğunu dile getirdi.
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