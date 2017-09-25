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Habur'da sıkı kontrol

IKBY'de bağımsızlık referandumunun başlamasının ardından Habur kapısına Irak tarafından gelenler sıkı kontrollerden geçiriliyor.
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