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Habur’da tatbikat 24’üncü gününde

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat 24’üncü gününde devam ediyor.
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