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Habur'da tatbikat 29’uncu gününde

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat 29'ncu gününe girdi. Tatbikatta, yeni mevzilerin kazılmasına devam edildi.
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