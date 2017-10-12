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Habur’daki tatbikat 25’inci gününde

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda başlatılan tatbikat 25’inci gününe girdi. Piyade birlikleri, mevzileri 2 koldan kuşatarak ele geçirdi.
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